15:21, 6 декабря 2025

Россиян предупредили о мошенничестве с ложными фото

Мошенники начали рассылку сообщений со ссылками на ложные фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали рассылать россиянам от лица якобы знакомых сообщения с подписью «смотрю на фото, вспоминаю тебя», в которых размещена ссылка на ложное фото, ведущая к вредоносному файлу. О новой мошеннической схеме предупреждает РИА Новости.

Руководитель отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 Александра Радченко рассказала, что через ссылку на «совместные фото» мошенники заражают устройство жертвы, устанавливая на него вредоносное программное обеспечение.

После этого злоумышленник получает полный доступ к смартфону. Он может перехватывать и отправлять сообщения, а также собирать данные о финансовых операциях.

«Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы. Также функционал самораспространения через скомпрометированное устройство позволяет совершать фишинговые рассылки в смс и мессенджерах, переадресовывать звонки», — сказала Радченко.

В сентябре стало известно, что злоумышленники начали использовать фейковые сайты для мошенничества через платформу Fragment от мессенджера Telegram.

