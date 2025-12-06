Россиян призвали отказаться от популярной опасной традиции на Новый год

Золоев: Запуск фейерверков и петард в близости от жилых домов — серьезный риск

Запуск фейерверков и петард в непосредственной близости к жилым домам — серьезный риск для жизни и имущества сотен людей, напомнил генеральный директор УК СК10 Евгений Золоев. В разговоре с «Лентой.ру» специалист призвал россиян отказаться от этой популярной новогодней традиции.

«Искра может залететь на балкон или в открытое окно даже на уровне 20-го этажа и выше, что приведет к пожару или травмам. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать для салютов только санкционированные городские площадки: вдали от строений, деревьев, легковоспламеняющихся объектов и людей, соблюдая дистанцию не менее 30-50 метров», — поделился Золоев.

Специалист добавил, что такую позицию поддерживают и в пожарных службах.

«По статистике МЧС, новогодние праздники ежегодно отмечаются всплеском возгораний из-за неправильного использования пиротехники. Так, в предыдущие новогодние праздники, в период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, в России произошло более 6,7 тысячи пожаров, в которых погибли 294 человека», — рассказал он.

Помимо масштабных салютов, управляющие компании, по словам собеседника, обращают внимание и на бытовые опасности. Так, бенгальские огни, температура горения которых достигает 1000-1200 градусов, рекомендуют использовать только вдали от новогоднего декора, штор и мебели и обязательно с негорючей подставкой.

Выбирайте только качественные гирлянды и не оставляйте их включенными на всю ночь, а также уходя из дома. В случае замыкания возгорание может начаться очень быстро, и вы не сможете на него вовремя среагировать Евгений Золоев генеральный директор УК СК10

Также Золоев призвал обезопасить квартиру в случае отъезда, а именно: перекрыть воду, плотно закрыть окна, отключить все неиспользуемые электроприборы, кроме холодильника из розеток, предупредить соседей, которым доверяете, об отъезде и сообщить в УК актуальные контакты для связи на случай экстренной ситуации.

«Ответственность за безопасность общего имущества лежит как на УК, так и на собственниках. Игнорирование этих правил может привести не только к административному штрафу, но и к иску о возмещении ущерба, если по вине жителя пострадает имущество соседей или самого дома», — сообщил эксперт.

Вдобавок собеседник «Ленты.ру» рекомендовал россиянам не проводить шумные вечеринки, если по соседству проживают семьи с маленькими детьми, пожилые люди и те, кто работает даже в новогодние праздники.

«Решение провести шумную вечеринку не дома, а в более подходящем для этого месте будет оптимальным как для вас, так и для окружающих», — заключил Золоев.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров рассказал, что за елку в подъезде многоквартирного дома, установленную без соблюдения правил, может грозить штраф до 15 тысяч рублей.