Россиянам посоветовали отказаться от face ID

МВД: Россиянам стоит отказаться от использования face ID в приложениях банков

Россиянам стоит отказаться от использования отпечатка пальца или face ID (функция распознавания лица) при входе в приложения банков. Такая рекомендация приводится в материалах МВД РФ, передает РИА Новости.

«Используйте сложный пароль блокировки экрана и качественную антивирусную программу. Не входите в банковские приложения, используя отпечаток пальца или функцию распознавания лица», — посоветовали в ведомстве.

Также указано, что в целях безопасности не нужно хранить банковские реквизиты (номер, срок действия карты, проверочный код и ПИН-код) в телефоне. Если он потеряется, надо срочно заблокировать карту и не пытаться зайти в мобильный банк с чужих устройств.

В МВД предостерегли от перехода по ссылкам из СМС, даже если отправителем сообщения якобы выступает банк. Кроме того, граждане могут отключить функцию отображения текста входящих сообщений на заблокированном экране смартфона.

Ранее россиянам рассказали о риске при снятии с карты больше 50 тысяч рублей. Перед совершением банковской операции рекомендуется проконсультироваться с финансовой организацией, которая устанавливает лимиты.