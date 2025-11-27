Экономика
Россиянам рассказали о риске при снятии с карты больше 50 тысяч рублей

Экономист Мамедова: Перед снятием более 50 тыс рублей, консультируйтесь с банком
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Чтобы не попасть под блокировку после попытки снять наличными более 50 тысяч рублей, россиянам посоветовали перед операцией проконсультироваться с банком. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта Экономического факультета РУДН Ламию Мамедову.

Экономист поясняет, что лимиты на снятия по дебетовой карте обычно составляют от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов в месяц. У премиальных же клиентов лимиты выше, но если переводы будут подозрительными, то банки могу ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов.

Кроме того, если пользователь карты ранее подозревался или был задействован в мошеннических схемах, лимит может быть ограничен до 100 тысяч рублей в месяц.

После усиления мер против мошенников и введения Банком России девяти новых признаков, которые сигнализируют о странных переводах, по словам Мамедовой, фиксируются массовые жалобы от клиентов различных банков о блокировке их счетов и доступа к личному кабинету. Поэтому, чтобы не остаться на момент проверки без средств для жизни, стоит заранее консультироваться с банком.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала перегибы с блокировкой банковских счетов граждан. Она подчеркнула, что жалобы на мошенничество серьезно упали, но минусы в выбранном формате есть.

