Путешествия

12:35, 6 декабря 2025

Россиянин решил проехать всю Америку на сделанном из бамбука транспортном средстве

Путешественник Смагин планирует проехать всю Америку на бамбуковом велосипеде
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Российский путешественник Александр Смагин готовится к самому длинному маршруту через всю Америку на велосипеде из бамбука. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, уроженец Белгорода намерен преодолеть маршрут в 40 тысяч километров, который пролегает от Аляски до Огненной Земли (архипелаг в Южной Америке). Путешествие он совершит на индивидуально изготовленном в Санкт-Петербурге по его заказу транспортном средстве. Выбор материала обусловлен тем, что бамбук очень легкий из-за чего передвигаться на велосипеде мягко, кроме того, в случае поломки двухколесный транспорт можно легко починить.

Смагин уже испытал велосипед во время путешествия по Африке, когда в какой-то момент бамбук треснул на жаре, россиянин просто замотал его изолентой и продолжил свой путь. Впрочем, на новом пути путешественника из России скорее всего ждут испытания в виде холода и снега.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, два велосипедиста пережили встречу с молодой пумой и сняли ее на видео.

