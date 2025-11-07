Велосипедисты столкнулись с пумой и сняли ее на видео

В США велосипедисты столкнулись с пумой в парке и выжили

В штате Калифорния, США, два велосипедиста пережили встречу с молодой пумой. Об этом пишет ABC 7.

Спортсмены столкнулись с хищницей в парке Whiting Ranch. Они катались на горных велосипедах, когда увидели пуму, прячущуюся в кустах. Им удалось снять ее на видео.

На полученных кадрах видно, как хищница спускается по тропе и идет в сторону велосипедистов. Те стали медленно отступать, прикрываясь велосипедами, и тщетно попытались отпугнуть пуму криками. Она продолжала преследовать их, а потом резко бросилась в кусты и скрылась. Велосипедисты выжили.

Фотограф Марк Жирардо, специализирующийся на съемке диких животных, предположил, что спортсмены встретили молодую особь. «Вероятно, она недавно ушла от мамы и пока просто не знает, что делать. Может быть, ей было любопытно, что это за люди», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в США опытная туристка встретила в лесу Лос-Падрес пуму и осталась цела и невредима. Женщина знала, что бежать бесполезно, поэтому решила отпугнуть хищницу криком.