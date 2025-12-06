Реклама

00:00, 7 декабря 2025Спорт

Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский вратарь Матвей Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сафонов занял место в воротах ПСЖ в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна». На момент публикации новости в матче идет перерыв, парижане впереди со счетом 2:0.

5 декабря на пресс-конференции главный тренер ПСЖ Луис Энрике отказался отвечать на вопрос о Сафонове. После вопроса журналиста, поинтересовавшегося состоянием россиянина, Энрике начал говорить о предстоящем матче с «Ренном».

До этой встречи Сафонов не появился на поле ни в одном официальном матче ПСЖ в нынешнем сезоне. 26-летний россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

