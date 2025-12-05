Главный тренер ПСЖ отказался говорить о Сафонове

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отказался отвечать на вопрос о Матвее Сафонове

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Луис Энрике отказался отвечать на вопрос о российском вратаре клуба Матвее Сафонове. Его слова приводит RMC Sport.

В ответ на вопрос журналиста, поинтересовавшегося состоянием Сафонова, Энрике начал говорить о предстоящем матче чемпионата Франции с «Ренном». Когда тренера ПСЖ переспросили, понял ли он вопрос, он ответил утвердительно. «Я понимаю французский. Не хочу ничего говорить ни об одном игроке. Сафонов, Ренато Марин... Кто бы ни был вратарем, это будет хорошим вариантом для команды», — заявил специалист.

4 декабря стало известно, что основной голкипер парижан Люка Шевалье получил травму и пропустит встречу с «Ренном». Кто займет место в воротах команды — до сих пор неизвестно. Матч ПСЖ и «Ренна» пройдет 6 декабря и начнется в 23:05 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за ПСЖ. 26-летний россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

