17:00, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала попадание в список самых влиятельных людей года

Симоньян назвала спорной компанией других внесенных в список влиятельных людей
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян отреагировала на попадание в список самых влиятельных людей мира британской газеты Financial Times (FT). Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Financial Times, включив меня в список лидеров этого года, еще снабдила его забавным текстом. Особенно хорош пассаж про мои планы "заморить голодом" весь мир», — написала журналистка. Также она поблагодарила FT за упоминание в тексте книги ее авторства.

При этом Симоньян обратила внимание, что в этот список, помимо нее, включили главу разведки MI6 Блейза Метревели, руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. «Спорная компания», — указала главред RT.

О том, что Симоньян попала в список самых влиятельных людей мира FT, стало известно в субботу, 6 декабря. Ее назвали самым преданным посланником российского лидера Владимира Путина.

