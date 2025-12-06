Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 6 декабря 2025Бывший СССР

Сладков рассказал о «новых адресах» для ударов по территории Украины

Сладков: В перечне целей для ударов по Украине обнаружили новые адреса
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Количество целей, которые поражают на территории Украины, увеличилось. Об этом рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«По поводу ударов по территории Украины. В перечне целей обнаружил много новых адресов, накрываем глубокие тылы противника тотально», — пишет он.

Сладков подчеркнул, что аэродром воздушных сил Украины Староконстантинов остается привычной целью, по которой уже неоднократно наносили удары. Он допустил, что объект непригоден для полетов.

Также основными целями остаются железнодорожные узлы и объекты энергетики.

Ранее появились кадры, демонстрирующие последствия удара по депо и железнодорожному вокзалу в Фастове Киевской области. На ролике видно, что железнодорожная инфраструктура получила критические повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В ВСУ назвали условие для справедливого мира на Украине

    Россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи

    Дмитриев назвал «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС

    Симоньян внесли в список самых влиятельных людей года

    Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями

    На Украине допустили продолжение военных действий без поддержки США

    Стало известно о полной смене отношения США к НАТО

    Россия вошла в тройку стран с самым дешевым электричеством

    Обвиненная во взяточничестве депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok