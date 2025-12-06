Последствия удара по украинскому депо для переброски техники НАТО показали на видео

Результаты удара по депо в Фастове Киевской области показали на видео

Последствия российского удара по железнодорожному вокзалу и депо в Фастове Киевской области показали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Военное дело».

На кадрах, снятых после удара, видно, что железнодорожная инфраструктура получила критические повреждения. Часть помещений полностью уничтожена, видно пламя. Отмечается, что депо и вокзал задействовались для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переброски техники НАТО.

6 декабря Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам в Фастове Киевской области ракетами и дронами-камикадзе «Герань». Зарево после атаки показали на видео.