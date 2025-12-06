Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 6 декабря 2025Бывший СССР

Последствия удара по украинскому депо для переброски техники НАТО показали на видео

Результаты удара по депо в Фастове Киевской области показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРоссия и НАТО:

Последствия российского удара по железнодорожному вокзалу и депо в Фастове Киевской области показали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Военное дело».

На кадрах, снятых после удара, видно, что железнодорожная инфраструктура получила критические повреждения. Часть помещений полностью уничтожена, видно пламя. Отмечается, что депо и вокзал задействовались для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переброски техники НАТО.

6 декабря Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам в Фастове Киевской области ракетами и дронами-камикадзе «Герань». Зарево после атаки показали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    В Луцке прогремели взрывы

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Бдительность россиянки помогла раскрыть мошенническую сущность ухажера из США

    Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ

    Последствия удара по украинскому депо для переброски техники НАТО показали на видео

    Европу заподозрили в растрате российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok