Культура
01:16, 6 декабря 2025

Создатель здания Фонда искусств Louis Vuitton в Париже ушел из жизни

NYT: Известный американский архитектор Фрэнк Гери умер в возрасте 96 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Один из самых выдающихся и оригинальных американских архитекторов, создатель зданий Фонда искусств Louis Vuitton в Париже и здания Музея Гуггенхайма в Бильбао Фрэнк Гери скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

Фрэнк Гери ушел из жизни в собственном доме в Санта-Монике (штат Калифорния). О смерти из-за непродолжительного респираторного заболевания стало известно от руководителя его аппарата Меган Ллойд.

Архитектор был одним из родоначальников архитектурного направления деконструктивизма, которое отличается изломанными формами. На его счету также известные концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и «танцующий дом» в Праге. В 1989 году Фрэнк Гери стал лауреатом Притцкеровской премии.

Ранее стало известно о смерти актера Кэри-Хироюки Тагавы, сыгравшего роль Шан Цзуна в Mortal Kombat.

