«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ — 1:1

Московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:1. Красно-белые вышли вперед на 19-й минуте после автогола Максима Осипенко. Динамовцы сравняли счет на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев.

Главный арбитр матча Инал Танашев отменил два гола «Динамо». Мяч Константина Тюкавина, забитый на 4-й минуте, отменили из-за офсайда. По той же причине было отменено взятие ворот на 85-й минуте, когда отличился Николас Маричаль.

После 18 туров в активе «Спартака» 29 очков, команда идет на шестом месте в таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком занимает 10-ю строчку.