Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:01, 6 декабря 2025Спорт

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ — 1:1
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:1. Красно-белые вышли вперед на 19-й минуте после автогола Максима Осипенко. Динамовцы сравняли счет на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев.

Главный арбитр матча Инал Танашев отменил два гола «Динамо». Мяч Константина Тюкавина, забитый на 4-й минуте, отменили из-за офсайда. По той же причине было отменено взятие ворот на 85-й минуте, когда отличился Николас Маричаль.

После 18 туров в активе «Спартака» 29 очков, команда идет на шестом месте в таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком занимает 10-ю строчку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    Эксперты по лжи нашли скрытый посыл в обращении Ларисы Долиной в шоу «Пусть говорят»

    В России вернулась мода на прическу со «штрихкодом»

    Украина потребовала помощи у Запада после российских ударов возмездия

    «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

    Лидер страны ЕС предостерег от отправки денег Украине

    В России проголосовали за слово года

    На Украине оценили переговоры с Россией в Абу-Даби одной фразой

    Раскрыт состав переговорщиков с Зеленским в Лондоне

    Дакота Джонсон вышла в свет в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok