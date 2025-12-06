Реклама

13:25, 6 декабря 2025Мир

Стало известно о полной смене отношения США к НАТО

Политолог Лукьянов: Стратегия нацбезопасности США говорит о смене подхода к НАТО
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Опубликованная 5 декабря новая стратегия нацбезопасности США говорит о полной смене подхода администрации президента Дональда Трампа к НАТО. Об этом заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

«В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: "НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения», — отметил исследователь.

Лукьянов подчеркнул, что раньше Североатлантический альянс постоянно стремился к расширению. По его словам, опыт украинского конфликта показал администрации Трампа, что бесконечное стремление принимать новые страны является ошибкой.

5 декабря администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В ней жестко критикуется внутренняя политика стран Европы, называя ее элиты оппонентами администрации Трампа. Особое внимание уделяется расхождениям по вопросу миграции. Белый дом выражает сомнение, что из-за притока мигрантов европейские державы сохранят свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

