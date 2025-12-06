Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

Жители Одессы толпой разгромили микроавтобус сотрудников ТЦК

В Одессе местные жители толпой разгромили микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Произошедшее попало на видео, которое опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

На кадрах видно, как около 20 мужчин, часть из которых с монтировками, окружили микроавтобус, из выбитого окна которого выползают минимум двое человек. После этого украинцы начинают наносить по транспортному средству удары и бросать в него предметы.

Когда именно была сделана видеозапись, не уточняется. Информация о пострадавших также не приводится.

Ранее сотрудников ТЦК избили жители украинского Луцка, пытавшиеся отбить насильно мобилизованного. Однако местным жителям не удалось осуществить задуманное, и мужчину увезли представители коммисариата.