Мир
17:39, 6 декабря 2025

Турция передала России и Украине опасения по одному вопросу

Фидан: Турция направила РФ и Украине опасения в связи с атаками в Черном море
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Анкара направила Москве и Киеву свои опасения в связи с недавними атаками на коммерческие суда в Черном море. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

«Мы обсуждали этот вопрос с украинцами, мы также передали наши опасения российской стороне», — сказал дипломат.

По словам Фидана, эта тема является «очень чувствительной» для Турции, и Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты и суда становились объектами подобных атак.

Ранее стало известно, что временного поверенного в делах РФ в Турции Алексея Иванова вызвали в турецкий МИД. Отмечается, что вызов на ковер был спровоцирован «озабоченностью Турции» и желанием обсудить обстановку в акватории Черного моря после нападения украинских морских безэкипажных катеров.

