Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

Временного поверенного РФ вызвала на ковер Турция из-за нападения в Черном море

Временного поверенного в делах РФ в Турции Алексея Иванова вызвали в турецкий МИД. Об этом ТАСС сообщил местный дипломатический источник.

«Информацию о посещении [дипломатом] МИД подтверждаем», — уточнил собеседник агентства.

Вызов был обусловлен «озабоченностью Турции» и желанием обсудить обстановку в акватории Черного моря после нападения украинских морских безэкипажных катеров (БЭК), добавил он.

В конце ноября — начале декабря 2025 года украинские спецслужбы несколько раз атаковали нефтяные танкеры в Черном море. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в пиратстве и пригрозил отрезать украинцев от Черного моря.

Украинские БЭКи Sea Baby с помощью американской спутниковой системы Starlink атаковали суда под флагами африканских стран, управляемые турецкими компаниями.

4 декабря Вооруженные силы Украины атаковали черноморское побережье России — Крым, Геленджик и Новороссийск — при помощи Sea Baby.