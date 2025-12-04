Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 4 декабря 2025Мир

Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

Временного поверенного РФ вызвала на ковер Турция из-за нападения в Черном море
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Cam / Shutterstock / Fotodom

Временного поверенного в делах РФ в Турции Алексея Иванова вызвали в турецкий МИД. Об этом ТАСС сообщил местный дипломатический источник.

«Информацию о посещении [дипломатом] МИД подтверждаем», — уточнил собеседник агентства.

Вызов был обусловлен «озабоченностью Турции» и желанием обсудить обстановку в акватории Черного моря после нападения украинских морских безэкипажных катеров (БЭК), добавил он.

В конце ноября — начале декабря 2025 года украинские спецслужбы несколько раз атаковали нефтяные танкеры в Черном море. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в пиратстве и пригрозил отрезать украинцев от Черного моря.

Украинские БЭКи Sea Baby с помощью американской спутниковой системы Starlink атаковали суда под флагами африканских стран, управляемые турецкими компаниями.

4 декабря Вооруженные силы Украины атаковали черноморское побережье России — Крым, Геленджик и Новороссийск — при помощи Sea Baby.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok