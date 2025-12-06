Реклама

21:51, 6 декабря 2025

У пары из Китая родилась «русская» голубоглазая девочка

У пары из Китая родилась «русская» голубоглазая девочка
Марина Совина
Фото: Pixabay

У китайской пары родилась девочка, чья внешность — светлые волосы и голубые глаза — оказалась нетипичной для этого региона. Об этом пишет портал Yangtze Evening Post.

Семья из провинции Цзянсу сначала не замечала ничего необычного, но со временем глаза их дочери стали голубыми, а волосы — светлыми. Родители в шутку предположили, что ребенка могли перепутать в роддоме.

Однако исследование показало, что прадед девочки был славянином, но до ее рождения в семье появлялись только мальчики, и гены не проявлялись. Мать беспокоится, что нестандартная внешность дочери будет привлекать излишнее внимание.

Ранее российский путешественник Денис Забелин побывал в Китае и раскрыл отношение местных жителей к своим соотечественникам. Он рассказал, что его первое знакомство с китайцами случилось в глухих пекинских хутунах. Он зашел с женой и детьми в небольшое заведение, хозяева которого явно не ждали иностранцев. Когда туристы через онлайн-переводчик объяснили, что они приехали из России, китайцы обрадовались, принесли еду и начали разглядывать гостей с нескрываемым любопытством.

