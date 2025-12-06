У семьи Иосифа Пригожина отобрали квартиру

Первая семья продюсера Иосифа Пригожина потеряла жилье из-за мошенников

Первая семья продюсера Иосифа Пригожина потеряла жилье из-за действий мошенников. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

По словам продюсера, микрофинансовая организация переписала на себя квартиру на Покровке. В тот момент попытки привлечь правоохранительные органы, чтобы вернуть квартиру, не дали результата.

Он подчеркнул, что его бывшая жена и дети до сих пор вынуждены снимать жилье. Пригожин уточнил, что об этом он узнал позже, и его обращения к правоохранителям оказались безуспешными. А мошенники, по его словам, до сих пор остаются на свободе.

«Лариса Александровна [Долина] более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я», — отметил он.

5 декабря певица Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.