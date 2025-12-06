Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:09, 6 декабря 2025Культура

У семьи Иосифа Пригожина отобрали квартиру

Первая семья продюсера Иосифа Пригожина потеряла жилье из-за мошенников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первая семья продюсера Иосифа Пригожина потеряла жилье из-за действий мошенников. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

По словам продюсера, микрофинансовая организация переписала на себя квартиру на Покровке. В тот момент попытки привлечь правоохранительные органы, чтобы вернуть квартиру, не дали результата.

Он подчеркнул, что его бывшая жена и дети до сих пор вынуждены снимать жилье. Пригожин уточнил, что об этом он узнал позже, и его обращения к правоохранителям оказались безуспешными. А мошенники, по его словам, до сих пор остаются на свободе.

«Лариса Александровна [Долина] более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я», — отметил он.

5 декабря певица Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Анекдот юмориста Гальцева шокировал первого президента Казахстана

    Частные дома и школа получили повреждения после атаки украинских БПЛА

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Ермака заметили в Киеве с Зеленским

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о крахе плана Трампа в отношении России и Индии

    США продаст Южной Корее высокоточные бомбы почти на 112 млн долларов

    Долина не уточнила сроки возврата денег за квартиру покупательнице

    Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы

    Жители подконтрольного Киеву Запорожья остались без света и отопления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok