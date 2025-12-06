Реклама

Бывший СССР
01:31, 6 декабря 2025Бывший СССР

Уничтожение дронами украинской САУ «Богдана» сняли на видео
СюжетРакетные удары по Украине:

Дроны группировки войск «Север» в районе населенного пункта Верхний Салтов Харьковской области уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», удар сняли на видео. Кадры опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Артиллерийская установка противника уничтожена в районе н.п. Верхний Салтов Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по месту вооруженного столкновения между представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины и бойцами Вооруженных сил страны (ВСУ) был нанесен удар реактивными «Геранями».

