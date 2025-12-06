В Белгороде научились координировать роботов

Минобрнауки: Ученые БГТУ разработали программу для координации роботов

Ученые Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени Шухова разработали программу оптимизации состава и характеристик роботов для координированной работы. Об этом сообщили в Минобрнауки России, передает ТАСС.

Программный комплекс предназначен для автоматизированного подбора и настройки групп роботов, которые будут совместно выполнять задачи. Система анализирует различные параметры, включая характеристики отдельных роботов и внешние условия. На основе этого программа формирует оптимальный состав группы и прогнозирует ее поведение в меняющейся обстановке.

«Идея создания программы возникла при реализации научного проекта, поддержанного Российским научным фондом, когда исследователи столкнулись с необходимостью преодоления ограничений существующих систем управления группами роботов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие аналоги комплекса работают по принципу «один оператор — один дрон». Такая схема требует постоянного участия человека и больших технических ресурсов, а для групповых полетов приходится применять несколько операторов и сложную инфраструктуру связи. Кроме того, используемые централизованные системы уязвимы — при потере связи или навигации, а также в случае отказа хотя бы одного аппарата вся работа может быть сорвана.

Технологию можно применять в различных отраслях. Например, в ходе спасательных операций комплекс позволит более эффективно искать пострадавших.

В октябре пионер робототехники Родни Брукс заявил, что роботы-гуманоиды обречены на провал. Ученый отметил, что недостаточная ловкость является основной проблемой современных роботов, которые никогда не станут такими же проворными, как человек.

