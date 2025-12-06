Telegraph: Освобождение Красноармейска показало новый способ взятия города

Освобождение бойцами армии России Красноармейска изменило ход конфликта — оно показало новый способ взятия города. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Авторы материала назвали примененную в городе тактику «новым словом в военном деле». Так, вместо агрессивного окружения города с тяжелой техникой и пехотой российские солдаты сделали ставку на заход в населенный пункт небольшими группами. В тумане это позволило им оставаться незамеченными для беспилотников, что журналисты издания окрестили «демеханизацией боевых действий».

«Новый стиль ведения Россией военных действий в городах нагнетает страх среди киевских войск», — подчеркнули в статье.

Ранее были рассекречены архивные документы о преступлениях коллаборантов в Красноармейске. Их обнародовало управление федеральной службы безопасности России по Донецкой народной республике (УФСБ по ДНР).