08:08, 6 декабря 2025Россия

Рассекречены архивные документы о преступлениях коллаборантов в Красноармейске

УФСБ по ДНР опубликовало документы о фашистских преступлениях в Красноармейске
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Борис Криштул / РИА Новости

Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Донецкой народной республике (УФСБ по ДНР) опубликовало в Telegram-канале архивные документы о военных преступлениях коллаборантов в годы Великой Отечественной войны в Красноармейске.

По данным ведомства, на территории Красноармейского района немецко-фашистские захватчики организовали лагеря военнопленных, над которыми учинялись пытки и убийства. Такие лагеря располагались в школах, шахтах и зданиях Сельсоветов. Всего не территории района было замучено и убито 14 286 человек.

«Именно архивные материалы наглядно раскрывают правду о том, что такое война. А представленные рассекреченные акты — официальное свидетельство нацистских преступлений и жуткой трагедии всего гражданского населения, которые мы обязаны помнить», — отмечает ведомство.

Ранее также были рассекречены архивы о зверствах немецко-фашистских войск на Украине в годы Великой Отечественной войны. Среди них протокол допроса Феликса Люфта, служившего в 304-м немецком полицейском батальоне, и вынесенный приговор в отношении него и сослуживцев.

