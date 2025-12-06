Реклама

08:29, 6 декабря 2025

В Ирландии начали расследование после появления БПЛА во время визита Зеленского

Александра Синицына
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полиция Ирландии организовала расследование после того, как неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) появились в бесполетной зоне во время визита президента Украины Владмира Зеленского в столицу страны Дублин. Такие данные передает газета The Irish Times.

По ее сведениям, выяснить все обстоятельства инцидента поручили специальному детективному подразделению национальной полиции, его привлекают, когда происшествия представляют угрозу национальной безопасности, либо для противодействия терроризму. Также правоохранительным органам помогают вооруженные силы Ирландии и «международные партнеры в области безопасности». Последними, по данным издания, являются спецслужбы Великобритании и ЕС.

Отмечается, что во время появления беспилотников в небе сам украинский лидер и его бортовая команда находились вне опасности.

Ранее сообщалось, что четыре неизвестных дрона преследовали самолет Зеленского над Ирландией. Теперь главная задача следствия — установить, откуда могли быть запущены летательные аппараты, с суши или с судна, незамеченного береговыми службами.

