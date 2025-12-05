Четыре неизвестных дрона преследовали самолет Зеленского над Ирландией. Что рассказали в Киеве?

Киев подтвердил преследование дронами самолета Зеленского в Ирландии

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию его самолет оказался под сопровождением неопознанных беспилотников. Об этом сообщили киевские власти, фактически подтвердив сообщения ирландских СМИ о возможной угрозе украинскому лидеру.

Как заявил представитель офиса президента Украины Дмитрий Литвин, принимающая сторона зафиксировала присутствие неизвестных аппаратов в небе над Ирландским морем.

За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны Дмитрий Литвин представитель офиса президента Украины

По словам Литвина, график визита Зеленского не пересматривали и полет продолжился в штатном режиме.

За бортом украинского лидера следовали четыре объекта

Подробнее о происшествии рассказало ирландское издание The Journal, ссылаясь на источники в структурах национальной безопасности. По их данным, вечером перед прилетом Зеленского в районе воздушного маршрута были замечены четыре неопознанных летательных аппарата, предположительно дроны.

Ирландская полиция сообщила, что объекты долгое время держались на дистанции и продолжали следовать за самолетом украинского президента при его подлете к Дублину. После этого беспилотники «снялись с курса» и направились в сторону ирландского военного корабля, который накануне был тайно переброшен в акваторию Ирландского моря.

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Информацию о подозрительных объектах моряки передали силовикам, однако сообщение подняли на уровень высшего командования только утром следующего дня. Комиссар полиции Джастин Келли уже получил доклад по ситуации, а затем о факте преследования уведомили премьер-министра, а также министров юстиции и обороны.

Официальный комментарий от Сил обороны Ирландии («Óglaigh na hÉireann», «воины Ирландии» в переводе с гэльского, ирландского кельтского языка — прим. «Ленты.ру») последовал короткий и лаконичный. На следующий день военные заявили, что обойдутся «без комментариев».

Параллельно правоохранители начали расследование так называемого «дублинского инцидента». Главная задача следствия — установить, откуда могли быть запущены летательные аппараты, с суши или с судна, незамеченного береговыми службами.

Примечательно, что главный вопрос — кто именно запустил дроны и с какой целью они сопровождали самолет украинского лидера над Ирландским морем — пока остается без ответа.

В Европе наблюдается рост напряженности из-за дронов

На фоне ситуации с преследовавшими Зеленского дронами многие страны фиксируют растущее число пролетов беспилотников над стратегическими объектами. Некоторые государства уже начали пересматривать правила применения силы.

В Великобритании, как сообщал Telegraph, вооруженным силам предоставят право сбивать дроны, если они угрожают британским базам. Источник газеты указал, что новые полномочия будут касаться исключительно военных объектов. Официальное объявление ожидается в ближайшие недели.

Похожую норму ранее одобрили власти Германии. По данным Reuters, кабинет министров разрешил полиции открывать огонь по беспилотникам, нарушающим воздушное пространство страны. Закон еще должен пройти парламент, но политическая поддержка у инициативы значительная.

Фото: Emilija Jefremova / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя участившиеся инциденты, подчеркнул, что ФРГ не находится в состоянии войны, а появления дронов не представляли прямой опасности. Отвечая на намеки о возможном российском происхождении аппаратов, он заметил, что президент России Владимир Путин хорошо понимает, как Германия отреагирует на подобные действия.

При этом немецкие власти признают, что действующее законодательство мешает полноценной защите неба. Как объяснил Politico глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп, действующие правила не позволяют задействовать Бундесвер для внутренних операций, кроме случаев полномасштабной угрозы.

Он отметил, что полеты дронов юридически подпадают под иные категории, из-за чего военным фактически запрещено вмешиваться за пределами своих объектов. «Нам нужно внести поправки в законы», — сказал Ревекамп, добавив, что ситуация требует обновления конституционных норм.