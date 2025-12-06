Реклама

05:10, 6 декабря 2025

В Казахстане высказались о рисках остановки экспорта нефти после атаки дронов ВСУ на КТК

Минэрго Казахстана: Атака на КТК не прервала экспорт нефти, угрозы экологии нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не привела к прерыванию экспорта нефти по этому трубопроводу из Казахстана. О рисках высказались в Минэнерго республики, передает ТАСС.

«Инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением необходимых мер безопасности», — уточнили в минестерстве.

В то же время после случившегося Казахстан изучает любые возможные варианты экспорта нефти. Проводится распределение объемов нефти, разработка альтернативных маршрутов. «Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон», — добавили в ведомстве.

В Минэнерго назвали сохранение суточных объемов добычи нефти на месторождениях главной задачей после атаки украинских БПЛА на инфраструктуру КТК. Также для страны важно минимизировать экономические риски.

