В Луцке прогремели взрывы

В Луцке на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Сообщается, что в одном из микрорайонов Луцка горят продуктовые склады. Над городом поднялся дым.

По данным издания, почти одновременно взрывы раздались еще в одном городе — Полтаве.

Ранее жители Луцка избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), пытаясь отбить насильно мобилизованного. Несмотря на это, сотрудники ТЦК все же смогли увезти мобилизованного.