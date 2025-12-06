Реклама

10:09, 6 декабря 2025

В Луцке прогремели взрывы

В Луцке на западе Украины прогремели взрывы
Виктория Кондратьева
Фото: Serhii Yushkov / Shutterstock / Fotodom  

В Луцке на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Сообщается, что в одном из микрорайонов Луцка горят продуктовые склады. Над городом поднялся дым.

По данным издания, почти одновременно взрывы раздались еще в одном городе — Полтаве.

Ранее жители Луцка избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), пытаясь отбить насильно мобилизованного. Несмотря на это, сотрудники ТЦК все же смогли увезти мобилизованного.

