16:06, 6 декабря 2025

В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

Константин Лысяков
Фото: Bebeto Matthews / Reuters

В Нью-Йорке 18-летний студент старшей школы Хирам Карреро поджег в метро спящего 56-летнего пассажира. Об этом пишет The Mirror.

Как выяснило издание, юношу арестовали в четверг, после того как стало известно, что он бросил подожженную бумагу рядом с уснувшим в вагоне человеком. В результате пострадавший получил серьезные ожоги.

В суде подчеркнули «отвратительность преступления». «Мне трудно понять, почему 18-летний молодой человек, который учится в старшей школе, выходит на улицу в три часа ночи и поджигает людей», — заявила окружной судья Валери Капрони.

По словам адвоката обвиняемого, он живет с матерью-инвалидом и является ее основным опекуном. Женщина присутствовала на судебном заседании, но отказалась общаться с журналистами. В случае признания Карреро виновным ему грозит минимум семь лет тюрьмы.

Ранее житель Турции пытался избавиться от клеща и устроил лесной пожар площадью 12 гектаров. Как стало известно, обнаружив насекомое на подушке, мужчина поджег ее и выбросил в окно. Это спровоцировало распространение огня.

