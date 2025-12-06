Депутат Чепа: Верховная Рада сегодня имеет большую легитимность, чем Зеленский

Сегодня события разворачиваются так, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не суждено будет подписать договор о мире или капитуляции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что вместо президента Украины капитуляцию Киева сможет подписать глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия или экс-премьер Юлия Тимошенко. Он также считает, что до подписания внутри Украины должны будут произойти серьезные изменения, в том числе возвращение в конституционное поле парламентско-президентской республики.

Депутат отметил, что на сегодня речь идет пока о мирном договоре, но завтра он действительно может стать уже капитуляцией. Причина, на его взгляд, в том, что Зеленский и его окружение не хотят подписывать соглашение, которое обсуждалось с делегацией в Москве.

«Если мы говорим о том, кто может на Украине в какой-то мере показать легитимность, то, наверное, Верховная Рада имеет большую легитимность сегодня, чем Зеленский. Почему Юлия Тимошенко? Я думаю, что вряд ли она это может подписывать. Мне кажется, это мог бы сделать Арахамия», — прокомментировал Чепа.

Парламентарий добавил, что России важно, кто будет ставить подпись на конечном документе, чтобы на Западе не переиграли ситуацию. По мнению депутата, там продолжают выдерживать тактику борьбы до последнего украинца.

Ранее украинский военный, ведущий боевые действия вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил, что украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. По его словам, предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция.