18:21, 6 декабря 2025Россия

В России предложили ужесточить штрафы за утечку персональных данных

Миронов предложил миллионные штрафы за утечку персональных данных
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ужесточить штрафы за утечку персональных данных, увеличив их до 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «360.ru» в Telegram.

По мнению депутата, необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных. Миронов напомнил, что за 2024 год зафиксировали 135 эпизодов утечек персональных данных. Из-за этого более 710 миллионов записей оказались в открытом доступе. При этом нарушители получили штраф всего в два миллиона рублей.

Лидер партии допустил, что с таким размером штрафа операторам выгоднее заплатить его, чем внедрять дополнительные меры защиты. Миронов подчеркнул, что утечки персональных данных также затрагивают государственную безопасность. Поэтому ответственность должна соответствовать возможному ущербу от утечек.

В марте стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал платформу для стримов Twitch на 13 миллионов рублей. Сервис не соблюдал законодательство в области персональных данных.

