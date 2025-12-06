В России предложили ужесточить штрафы за утечку персональных данных

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ужесточить штрафы за утечку персональных данных, увеличив их до 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «360.ru» в Telegram.
По мнению депутата, необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных. Миронов напомнил, что за 2024 год зафиксировали 135 эпизодов утечек персональных данных. Из-за этого более 710 миллионов записей оказались в открытом доступе. При этом нарушители получили штраф всего в два миллиона рублей.
Лидер партии допустил, что с таким размером штрафа операторам выгоднее заплатить его, чем внедрять дополнительные меры защиты. Миронов подчеркнул, что утечки персональных данных также затрагивают государственную безопасность. Поэтому ответственность должна соответствовать возможному ущербу от утечек.
В марте стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал платформу для стримов Twitch на 13 миллионов рублей. Сервис не соблюдал законодательство в области персональных данных.