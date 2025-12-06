Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:30, 6 декабря 2025Ценности

В России вернулась мода на прическу со «штрихкодом»

В России вернулась мода на прическу с прямой челкой «штрихкод»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: This Lama / Shutterstock / Fotodom

Мода на мужскую прическу с прямой челкой, напоминающей штрихкод, вернулась в Россию. Зумеры стали чаще повторять популярный ранее образ, сообщает Telegram-канал Shot.

Люди, рожденные в конце 1990-х — начале нулевых годов, отдают от 1200 рублей за распространенную ранее прическу. Отмечается, что в прежние годы такая стрижка относилась к самым доступным. В барбершопах клиентам также предлагают суперукладку, которая держит «штрихкод» в неподвижном состоянии.

Разделенная на толстые пряди челка, которая напоминает штрихкод, была распространенной, в частности, в 1990-е годы.

В ноябре издание New York Post писало, что молодежь высмеяла миллениалов за их любимую позу для фото. Зумеры и представители поколения Альфа начали публиковать ролики, демонстрирующие выражение лица, присущее 30-летним. По мнению представителей нового поколения, миллениалы на снимках немного наклоняют голову и едва заметно улыбаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    Эксперты по лжи нашли скрытый посыл в обращении Ларисы Долиной в шоу «Пусть говорят»

    В России вернулась мода на прическу со «штрихкодом»

    Украина потребовала помощи у Запада после российских ударов возмездия

    «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

    Лидер страны ЕС предостерег от отправки денег Украине

    В России проголосовали за слово года

    На Украине оценили переговоры с Россией в Абу-Даби одной фразой

    Раскрыт состав переговорщиков с Зеленским в Лондоне

    Дакота Джонсон вышла в свет в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok