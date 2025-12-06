Макгрегор: Запад не имеет возможности одолеть Россию

Страны коллективного Запада не имеют возможности одолеть Россию, никакие военные провокации не окажут эффекта. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс, опубликованном на ее YouTube-канале.

По его словам, руководство Западной Европы пытается вызвать у населения своих стран страх перед агрессивной Россией, которой на деле не существует.

«Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде, вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель. Это акты отчаяния. Они ничего не изменят», — высказался Макгрегор.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно. По его словам, Североатлантический альянс запугивает население несуществующими планами Кремля напасть на союзников. Дипломат отметил, что НАТО начала готовиться к крупной войне с Россией.