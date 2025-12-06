Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:07, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

В США высказались о невозможности одолеть Россию

Макгрегор: Запад не имеет возможности одолеть Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Страны коллективного Запада не имеют возможности одолеть Россию, никакие военные провокации не окажут эффекта. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс, опубликованном на ее YouTube-канале.

По его словам, руководство Западной Европы пытается вызвать у населения своих стран страх перед агрессивной Россией, которой на деле не существует.

«Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде, вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель. Это акты отчаяния. Они ничего не изменят», — высказался Макгрегор.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно. По его словам, Североатлантический альянс запугивает население несуществующими планами Кремля напасть на союзников. Дипломат отметил, что НАТО начала готовиться к крупной войне с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    В России назвали обязательное условие для мира на Украине

    Россиянам назвали случаи обязательной выплаты 13-й зарплаты

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

    Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам на передовой

    Силовики уличили ВСУ в дезинформации о ситуации в Волчанске

    Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

    Армия России разгромила украинский погранотряд под Сумами

    В США высказались о невозможности одолеть Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok