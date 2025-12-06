Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз готовится к войне с Россией в 2030 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на собрании активистов правящей партии «Венгерский гражданский союз», заявил, что лидеры Евросоюза готовятся вступить в войну с Россией в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Венгрии, подготовка к войне уже началась — она близка с политической точки зрения, но его правительство намерено сделать все, чтобы помешать этим планам. Орбан рассказал, что обострение отношений и переход к военному конфликту обычно происходят в четыре этапа.

Так, на первом происходит разрыв дипломатических отношений, затем следует введение экономических санкций и разрывается экономическое сотрудничество. Третий этап заключается в переходе к военной экономике, что, по словам главы Венгрии, уже произошло. Четвертый этап приведет непосредственно к военному столкновению.

Он отметил, что будет всецело содействовать прекращению боевых действий на Украине и поддерживать мирный план США. Страна намерена оказать противодействие попыткам лидеров ЕС втянуть Евросоюз в войну с Россией. «Венгрия говорит всему этому: «Нет, нет, нет и нет», — закончил речь Орбан под аплодисменты зала.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США, в отличие от некоторые европейских стран, не считают, что Россия якобы готовится к нападению на Североатлантический альянс.