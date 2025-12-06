Влюбившаяся в китайского диджея россиянка оказалась в плену и подверглась насилию

Босоногая россиянка сбежала от удерживавшего ее в плену китайского диджея

Россиянка написала заявление в полицию на китайского диджея Лю Ханби, у которого оказалась в плену. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, девушка познакомилась с музыкантом в специальном приложении и после отношений на расстоянии приехала к нему в Чэнду. Вскоре после этого она заметила, что возлюбленный флиртует в сети с другими девушками. Скандал закончился для гостьи неожиданно. Иностранец сначала избил ее, а затем взял нож и пообещал отрезать пальцы, после чего россиянка фактически стала его пленницей.

Ей запрещалось ходить одной в туалет, душ она принимала только с открытой дверью. Мужчина отнял у нее паспорт, а при попытке забрать документ избил и оттаскал за волосы. Но девушка все же смогла воспользоваться моментом, вырваться из помещения и добежать босиком до КПП жилого комплекса, куда неравнодушные местные жители вызвали полицейских. Следствие выяснило, что ранее от грубого диджея пострадали и другие девушки.

Ранее организаторами скам-центров в Мьянме, воровавших россиянок в рабство в Мьянме и Камбодже, оказались уроженцы Украины и Средней Азии.