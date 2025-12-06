Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 6 декабря 2025Мир

Влюбившаяся в китайского диджея россиянка оказалась в плену и подверглась насилию

Босоногая россиянка сбежала от удерживавшего ее в плену китайского диджея
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: zhu difeng / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка написала заявление в полицию на китайского диджея Лю Ханби, у которого оказалась в плену. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, девушка познакомилась с музыкантом в специальном приложении и после отношений на расстоянии приехала к нему в Чэнду. Вскоре после этого она заметила, что возлюбленный флиртует в сети с другими девушками. Скандал закончился для гостьи неожиданно. Иностранец сначала избил ее, а затем взял нож и пообещал отрезать пальцы, после чего россиянка фактически стала его пленницей.

Ей запрещалось ходить одной в туалет, душ она принимала только с открытой дверью. Мужчина отнял у нее паспорт, а при попытке забрать документ избил и оттаскал за волосы. Но девушка все же смогла воспользоваться моментом, вырваться из помещения и добежать босиком до КПП жилого комплекса, куда неравнодушные местные жители вызвали полицейских. Следствие выяснило, что ранее от грубого диджея пострадали и другие девушки.

Ранее организаторами скам-центров в Мьянме, воровавших россиянок в рабство в Мьянме и Камбодже, оказались уроженцы Украины и Средней Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Назван фаворит матча между «Спартаком» и «Динамо»

    На Западе заявили о наступлении решающей фазы в конфликте на Украине

    Влюбившаяся в китайского диджея россиянка оказалась в плену и подверглась насилию

    Евросоюз предостерегли от конфискации активов России

    Кадыров обратился к украинцам после атаки ВСУ на Грозный

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok