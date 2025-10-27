Путешествия
05:20, 27 октября 2025Путешествия

Раскрыты личности организаторов скам-центров в Мьянме с рабынями-россиянками

РЕН ТВ: уроженцы Украины и Средней Азии воровали россиянок в рабство в Мьянме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Шахневаз Хан / РИА Новости

Организаторами скам-центров в Мьянме, воровавших россиянок в рабство в Мьянме и Камбодже, оказались уроженцы Украины и Средней Азии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Одна из жертв на условиях анонимности рассказала, что ее в мошеннический кол-центр заманила украинка Карина Шрамко, а руководителем вербовщицы является Нематулло Абдуллоев. Также пострадавшая отметила, что преступники целенаправленно охотятся за русскими девушками.

17 октября в Азии арестовали организаторов скам-центров. Задержанных обвиняют в покушении на жизни, мошенничестве и торговле людьми. Правоохранителям удалось спасти множество жертв преступников, среди их жертв оказалась Дашима Очирнимаева. Белорусская гражданка Вера Кравцова погибла и была кремирована.

В ходе разбирательств выяснилось, что 26-летняя Кравцова вылетела в Янгон из Бангкока 20 сентября, а 4 октября перестала выходить на связь. Родственники белоруски сообщили, что она стала жертвой трудового рабства, затем была продана на органы. Посол Белоруссии в Мьянме Владимир Боровиков заверил, что заявление о пропаже гражданки республики находится на особом контроле правительства.

Правозащитник Иван Мельников допустил, что несколько десятков россиян могут до сих пор находиться в рабстве в Мьянме. В чатах ищут моделей, IT-сотрудников и прочих экспертов, готовых работать за границей. Из требований — знание английского языка, наличие прививок и загранпаспорта.

