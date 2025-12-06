Реклама

Россия
09:30, 6 декабря 2025Россия

Володин заявил об отсутствии будущего у продвигающих ЛГБТ стран

Володин: Будущего у стран, где навязают ЛГБТ, нет
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У стран, где навязывают и продвигают ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), нет будущего. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Парламентарий напомнил, что три года назад в России запретили любую пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, а до этого в Конституции закрепили что брак — союз мужчины и женщины. «В то же время видим, как в ряде стран Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей. Причем с самого раннего возраста», — написал он.

В пример Володин привел Великобританию, где, по его словам, в ходе эксперимента начнут вводить блокаторы полового созревания детям в возрасте от 10 лет, считающими себя трансгендерами. Кроме того, добавил он, все государства Евросоюза (ЕС) обязали признавать однополые браки, а те, кто выступает против, сталкиваются с жестким сопротивлением.

Председатель Госдумы подчеркнул, что после принятия в Словакии и Венгрии конституционных поправок, закрепляющих два пола Евросоюз пытается лишить их голоса в Совете ЕС, а Грузию, принявшую закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, «не пускают даже на порог» объединения.

«Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет», — заключил Володин.

Ранее глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что чиновники Евросоюза, принимая новую стратегию в сфере ЛГБТ на 2026-2030 годы, хотят окончательно избавиться от европейской цивилизации, которая основана на традиционных христианских ценностях.

