10:35, 6 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

Наталья Обрядина

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Евгения Мельникова объяснила, почему не стоит есть сосиски и колбасы каждый день. Разрушительные последствия, которыми может обернуться злоупотребления этими продуктами, она назвала «Ленте.ру».

По словам врача, переработанное мясо нельзя назвать полезным продуктом, так как в его составе много усилителей вкуса, соли, насыщенных жиров и нитратов. Кроме того, это калорийный продукт, подчеркнула Мельникова. «Самыми нежелательными для регулярного употребления считаются изделия из жирных сортов мяса калорийностью 200-600 килокалорий на 100 граммов, например, сырокопченая колбаса», — рассказала она.

Мельникова предупредила, что у любителей сосисок и колбас, часто употребляющих их в пищу, повышен риск ожирения и, как следствие, диабета второго типа. А избыток соли в этих продуктах нарушает липидный обмен, что со временем приводит к развитию гипертонии и атеросклероза.

Другими опасными последствиями злоупотребления колбасами врач назвала повышенный риск остеопороза, нарушений обмена кальция и фосфора в организме и колоректального рака.

Ранее нефролог Светлана Ли рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление минеральной водой. Так, она объяснила, что избыток калия и натрия, которые содержатся в минералке, может провоцировать аритмию и в целом негативно влияет на здоровье сердца.

