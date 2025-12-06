Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 6 декабря 2025Бывший СССР

Запорожская АЭС ночью лишилась внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС ночью лишилась внешнего электроснабжения на несколько часов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (АЭС) ночью лишилась внешнего электроснабжения на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, системы энергоснабжения АЭС штатно отработали отключение внешних линий. Для этого были введены в работу резервные дизель-генераторы.

Причины отключения внешнего электроснабжения на данный момент выясняются. Радиационный фон соответствует норме.

14 ноября одна из двух линий электропередачи — «Днепровская» — была отключена на Запорожской АЭС из-за срабатывания автоматической защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Назван фаворит матча между «Спартаком» и «Динамо»

    На Западе заявили о наступлении решающей фазы в конфликте на Украине

    Влюбившаяся в китайского диджея россиянка оказалась в плену и подверглась насилию

    Евросоюз предостерегли от конфискации активов России

    Кадыров обратился к украинцам после атаки ВСУ на Грозный

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok