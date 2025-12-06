Запорожская АЭС ночью лишилась внешнего электроснабжения на несколько часов

Запорожская атомная электростанция (АЭС) ночью лишилась внешнего электроснабжения на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, системы энергоснабжения АЭС штатно отработали отключение внешних линий. Для этого были введены в работу резервные дизель-генераторы.

Причины отключения внешнего электроснабжения на данный момент выясняются. Радиационный фон соответствует норме.

14 ноября одна из двух линий электропередачи — «Днепровская» — была отключена на Запорожской АЭС из-за срабатывания автоматической защиты.