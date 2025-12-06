Реклама

16:03, 6 декабря 2025

Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

Глава Украины Зеленский подтвердил план отправиться в Лондон на следующей неделе
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свои планы посетить Лондон на следующей неделе. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По данным издания, об этом Зеленский сообщил журналистам перед молитвенным завтраком в Киеве. По его словам, встреча, скорее всего, состоится в понедельник, 8 декабря. «Я еще поговорю с нашей командой, и если все активно, будем в Лондоне», — рассказал Зеленский сотрудникам украинской прессы.

Ранее президент Украины заявил, что обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте текущую дипломатическую ситуацию.

5 декабря Зеленский заявлял, что Украина хочет получить от США информацию о прошедших переговорах спецпосланника американского президента с главой России. «Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало [на переговорах] в России», — сказал он.

