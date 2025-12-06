Реклама

Зеленский рассказал о переговорах с генсеком НАТО

Зеленский заявил, что проинформировал Рютте о переговорах с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Claudia Greco / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте текущую дипломатическую ситуацию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я разговаривал с Марком Рютте. Благодарен за добрые слова о наших военных в День армии», — написал украинский лидер.

Также Зеленский заявил, что проинформировал генсека НАТО о результатах переговоров между делегациями Украины и США во Флориде. «Договорились о продолжении контактов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Рютте и президент Финляндии Александр Стубб выразили обеспокоенность касательно возможных переговоров украинского лидера с представителями США об урегулировании конфликта. «Мы должны защитить Владимира», — сказал глава НАТО.

