12:29, 6 декабря 2025

Зеленский прокомментировал ночные удары

Зеленский заявил об ударах по энергетике Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по инфраструктуре и энергетике Украины. Об этом написал президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Были также удары по предприятиям Киевской области (...) Главные цели этих ударов снова энергетика», — написал он.

Зеленский добавил, что также были нанесены удары по объектам инфраструктуры в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областей. В ответ на удары он потребовал от стран Запада новую партию военной помощи и усиления антироссийских санкций.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что команда украинского лидера Владимира Зеленского в последние четыре года активно саботировала независимый антикоррупционный надзор в стране. Издание подчеркивает, что администрация президента обвинила наблюдательный совет «Энергоатома» в неспособности остановить коррупцию, однако на самом деле именно украинское правительство нейтрализовало совет.

