22:20, 7 декабря 2025

Белоруссия назвала цель провокации Литвы с беспилотником

МИД Белоруссии: Литва устроила провокацию с дроном в Гродно ради денег от ЕС
Марина Совина
Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Литва устроила провокацию с беспилотником в Гродно, чтобы получить деньги от Евросоюза (ЕС). Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, Литва научилась у Польши «играть провокациями на границе», чтобы затем «трясти какими-то призывами и просить денег» у европейских стран.

Как утверждает Рыженков, уже стало известно об обсуждении в ЕС вопроса о выделении около 6 миллиардов долларов в качестве помощи Вильнюсу для противостоянии «гибридной агрессии» со стороны Белоруссии и России.

30 ноября в черте белорусского города Гродно упал беспилотник, вылетевший с территории Литвы. В МВД Белорусии сообщили, что дрон разбрасывал экстремистскую продукцию, а также был оснащен фото-видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных.

Минск выразил протест Вильнюсу в связи с инцидентом.

