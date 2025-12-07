Реклама

22:00, 6 декабря 2025Бывший СССР

Буданов не захотел раскрывать подробности переговоров по Украине

Буданов заявил, что все переговоры должны проходить в тени
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не стал делиться подробностями переговоров по прекращению боевых действий, опасаясь их провала. Его слова приводит РБК-Украина.

«Не торопитесь. Все переговоры должны оставаться в тени», — сказал глава ГУР, подчеркнув, что в ином случае переговоры могут провалиться, а потенциальные договоренности могут быть сорваны. В то же время Буданов отметил, что сейчас переговоры в Абу-Даби «идут отлично».

Ранее Буданов заявил, что старые правила отношений между странами больше не работают, а старого мира больше нет.

