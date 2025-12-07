Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 тысяч

Граждане России активно отправляют запросы для программы «Итоги года с Владимиром Путиным»: общее количество поступивших вопросов к президенту РФ превысило 255 тысяч, сообщает «Россия 1».

«Объем данных действительно огромный. Обращений уже поступило более 255 тысяч», — заявили в эфире телеканала.

Количество обращений от женщин составило 67 процентов, тогда как мужчины отправили 33 процента вопросов.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет показана 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Еще раньше официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что прямая линия президента России пройдет без прямых включений с мест.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что специалисты для сбора вопросов задействуют весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.