Россия
11:53, 7 декабря 2025

Два человека пострадали из-за пожара в жилом доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге два человека пострадали во время пожара в квартире
Екатерина Ештокина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге два человека пострадали из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщили в городском управление МЧС РФ.

Информация о возгорании на улице Шахматова, 16 в Петродворцовом районе поступила в 8:30 по московскому времени.

«В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 24 квадратных метра. В 9:08 пожар ликвидирован... В результате пожара пострадали двое — мужчина и женщина, госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в посте.

По данным Главного управления МЧС, 25 человек были эвакуированы из опасной зоны. Для тушения пожара задействовали 15 специалистов и 3 единицы техники.

Ранее в декабре россиян призвали отказаться от популярной опасной традиции на Новый год. Генеральный директор УК СК10 Евгений Золоев предупредил, что искра может прилететь на балкон или в открытое окно даже на уровне 20-го этажа и выше.

