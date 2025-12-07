Экс-министр обороны Украины оказался в эпицентре скандала с ВСУ

Бывшего министра обороны Украины Кузьмука уволили после награждения солдат ВСУ

Бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука уволили после награждения солдат Вооруженных сил страны (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал портала «Страна.ua», он оказался в эпицентре скандала из-за своего участия в торжественной церемонии.

«Кузьмука сегодня уволили с должности внештатного советника командующего Силами территориальной обороны (ТРО), — отмечается в публикации. — Это произошло после того как Кузьмук опубликовал кадры награждения военных, которое он проводил. Эти кадры вызвали недовольство радикальных кругов, после чего, видимо, в ТРО решили уволить его».

Кузьмук дважды занимал пост министра обороны Украины, когда президентами страны были Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Также он несколько месяцев был вице-премьер-министром страны и неоднократно избирался в Верховную раду Украины. Когда страной руководили Виктор Янукович и Александр Турчинов, Кузьмук был их советником.

Ранее на Украине арестовали командира погибших во время другого награждения бойцов ВСУ. Во время удара по 35-му батальону морской пехоты были ликвидированы не менее 56 военнослужащих.