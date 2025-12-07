Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 7 декабря 2025Мир

ЕС уличили в причастности к коррупции на Украине

МИД Белоруссии: Дело Миндича указывает на сращивание коррупционеров Украины и ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Коррупционный скандал на Украине указывает на сращивание украинских и европейских коррупционеров. В этом Европейский союз (ЕС) уличил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу «Первый информационный».

Он привел слова белорусского президента Александра Лукашенко о миллиардных тратах ЕС «непонятно куда» и оседании этих денег в карманах у украинских чиновников.

«Здесь какое-то сращивание олигархических, коррупционных систем ЕС и Украины, которые эти деньги фактически отбирают у европейских налогоплательщиков, у тех людей, которые сегодня ощутили ухудшение жизни», — сказал министр.

Ранее военный эксперт Олег Кузнецов объяснил желание ЕС и Украины продолжать конфликт запредельным уровнем коррупции. По его словам, евробюрократы не хотят глобального противостояния с Россией, а лишь пытаются «распилить» бюджет ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил об «очень дорогой» расплате Украины за удары по России

    Дмитриев назвал способ «сделать Европу снова великой»

    ЕС уличили в причастности к коррупции на Украине

    Боец ВСУ попытался украсть пылесос в Краматорске и попал на видео

    Губерниев уличил Большунова в неуважении к людям

    Украина погрузится во тьму

    Раскрыта значимость заявления сына Трампа о суперкарах с украинскими номерами в Монако

    Астроном заметил у «инопланетного корабля» необычную деталь

    Одну европейскую страну не пригласили на саммит по Украине

    На Западе раскрыли план Британии против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok