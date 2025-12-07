ЕС уличили в причастности к коррупции на Украине

МИД Белоруссии: Дело Миндича указывает на сращивание коррупционеров Украины и ЕС

Коррупционный скандал на Украине указывает на сращивание украинских и европейских коррупционеров. В этом Европейский союз (ЕС) уличил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу «Первый информационный».

Он привел слова белорусского президента Александра Лукашенко о миллиардных тратах ЕС «непонятно куда» и оседании этих денег в карманах у украинских чиновников.

«Здесь какое-то сращивание олигархических, коррупционных систем ЕС и Украины, которые эти деньги фактически отбирают у европейских налогоплательщиков, у тех людей, которые сегодня ощутили ухудшение жизни», — сказал министр.

Ранее военный эксперт Олег Кузнецов объяснил желание ЕС и Украины продолжать конфликт запредельным уровнем коррупции. По его словам, евробюрократы не хотят глобального противостояния с Россией, а лишь пытаются «распилить» бюджет ЕС.