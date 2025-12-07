Эксперт Кузнецов: ЕС призывает продолжать конфликт на Украине из-за коррупции

Европейские лидеры призывают продолжать конфликт на Украине из-за запредельного уровня коррупции. По той же причине завершать конфликт не хотят и киевские власти. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил военный эксперт Олег Кузнецов.

«Заявления по продолжению войны на Украине, которые звучат из уст евробюрократов, а также киевских властей, мотивированы запредельным уровнем коррупции, и все они повязаны с режимом [президента Украины Владимира] Зеленского разными коррупционными схемами», — сказал Кузнецов, отметив, что евробюрократы не хотят глобального противостояния с Россией, а лишь пытаются «распилить» бюджет Евросоюза.

Он также отметил, что большие масштабы коррупции объясняются тем, что в Европе никто не верит в победу Украины в конфликте. «В будущее нынешнего украинского режима в Европе никто не верит, и он должен вместе с собой в могилу унести все коррупционные тайны, — именно для этого он и создавался», — резюмировал эксперт.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что военные действия будут продолжены даже в том случае, если США откажут Украине в своей поддержке, поскольку у Киева по-прежнему будет союзник в лице Европы.