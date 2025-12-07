Европейцам предложили улучшать оборону и готовиться к буре

Франкен: Многие европейцы тихо соглашаются с критикой ЕС в стратегии США

Многие европейцы тихо соглашаются с критикой Евросоюза (ЕС), изложенной в новой стратегии национальной безопасности США. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, предложивший жителям континента совместными усилиями улучшать его защиту и «готовиться к буре».

«Чуть больше самосознания не помешает. Немного больше патриотизма тоже не помешает. Так давайте займемся этим прямо сейчас. И наша собственная надежная оборона — ключ к успеху. Потому что надвигается буря. И чтобы ее выдержать, нам нужно быть сильными и уверенными в себе. "Мир через силу" — это больше, чем просто американские зажигательные речи. Это наш императив», — написал Франкен.

Он добавил, что ему было неприятно читать связанные с Европой положения американской стратегии, в частности те, в которых ставятся вопросы о возможных переменах в европейских странах в ближайшие 20 лет и их лояльности НАТО. Однако тот факт, что авторство документа принадлежит администрации Дональда Трампа, по мнению Франкена, необязательно свидетельствует о неверности его содержимого.

«Многим европейцам это тяжело принять, хотя они тихо с этим и соглашаются. Эпическая борьба между постмодернизмом и либеральным консерватизмом идет с полной силой. И по итогам любых выборов на Старом Континенте видно одно и то же: консерваторы выигрывают эту борьбу. Парадигма смещается. Woke-повестка мертва», — констатировал глава бельгийского Минобороны.

Ранее США опубликовали 33-страничную стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.