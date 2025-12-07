Реклама

21:21, 7 декабря 2025Мир

Глава МИД Польши резко отреагировал на высказывания Маска и Дмитриева о ЕС

Сикорский: Маск и Дмитриев хотят разделить Европу и эксплуатировать ее
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mateusz Bialczyk / Arena Akcji / Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил американского бизнесмена Илона Маска и главу РФПИ Кирилла Дмитриева в желании «разделить Европу». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Так он отреагировал на их переписку в соцсети. Бизнесмен выразил уверенность в том, что европейская цивилизация движется к своему забвению, с чем согласился Дмитриев, добавивший, что Европейский союз (ЕС) стал похож на «бюрократического монстра».

«Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать над нами и эксплуатировать нас», — высказался министр. Он также опросил своих читателей о том, что стоит делать ЕС: «капитулировать» или «сделать Европу снова великой».

Ранее Сикорский резко ответил Маску на предложение упразднить ЕС. «Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — заявил он.

